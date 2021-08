OL : Azmoun (Zénith), le "Messi iranien", ciblé par Peter Bosz

En place depuis quelques semaines sur le banc de l’OL, Peter Bosz répète sans cesse que son effectif n’est "pas assez équilibré" et qu’il souhaite voir venir au moins un joueur par ligne de jeu. Et selon nos confrères de L’Equipe, le coach néerlandais souhaite faire venir l’Iranien Sardar Azmoun qui évolue au Zénith Saint-Pétersbourg

L’entraîneur avait déjà tenté de recruter, en vain, l’attaquant surnommé "le Messi iranien" lorsqu’il officiait sur le banc du Bayer Leverkusen. L’international persan attire aussi l’oeil de l’AS Roma, mais le joueur semble un peu dubitatif à l’idée de travailler avec José Mourinho.

Autre épreuve pour l’OL : son prix. Son club russe demanderait 20 millions d’euros pour son numéro 7, une somme que le club rhodanien ne peut pas débourser. Mais alors qu’il ne reste plus qu’un an de contrat à Azmoun, Juninho et Jean-Michel Aulas pourraient bientôt passer à l’offensive.