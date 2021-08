Peter Bosz après Angers-OL : "Ça me rend fou !"

Autant dire que Peter Bosz, dont la philosophie de jeu a bien du mal à être appliquée par les joueurs lyonnais, était furieux à l’issue de la rencontre.

"On peut parler de la défense, des joueurs mais le foot ça commence avec la mentalité de vouloir gagner un match. Il faut donner 100%. Je l'ai vu à Angers, pas chez mon équipe. On a rien fait avec le ballon, rien, pas de mouvement, on n'a pas joué vite. La mentalité pour gagner, ça commence avec ça. Ça j'ai pas vu. C'était pas bien, pas du tout. Je n'ai pas vu cette mentalité-là dans mon équipe. Ça me rend fou", a ainsi déclaré l’entraineur néerlandais aux journalistes.

"Il y avait des supporters aujourd'hui, ils sont venus de loin, mais qu'est-ce qu'on a donné aux supporters ? Rien, rien du tout. Si on veut gagner quelque chose, la mentalité doit changer vite. Je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu aujourd'hui", a rajouté Peter Bosz, qui a également qualifié de "pas intelligent" le tacle de Maxwel Cornet, qui a conduit à son expulsion.

Trouvera-t-il les mots pour que l’OL retrouve enfin un niveau digne de la Ligue 1 ? Lyon recevra Clermont dimanche prochain au Groupama Stadium.