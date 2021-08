Lyon : interdit de territoire et de sortie la nuit, il cambriole un magasin à minuit

Peu après minuit, trois individus sont entrés par effraction dans un magasin de vêtements près de l'avenue Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon. Une fois repartis avec de la marchandise volée, les suspects ont été interpellés par les forces de l'ordre.

Placé en garde à vue et interrogé, tous étaient défavorablement connus des services de police et ont nié les faits. Mais l'un d'entre eux, âgé de 17 ans, faisait l'objet d'une interdiction de séjourner à Lyon et de quitter son domicile la nuit. Ce dernier sera présenté au juge des enfants ce jeudi.

Les deux autres, majeurs, seront présentés au parquet ce même jour en comparution immédiate.