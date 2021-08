"Bougez vous ou cassez vous" : les Bad Gones appellent au grand ménage à l'OL

Mise à jour à 9h30 :

L'affichage de cette banderole a été revendiqué par les Bad Gones dans un communiqué. Le groupe de supporters dénonce chez les joueurs "appât du gain, entourage toxique, vision court-termiste, laxisme disciplinaire, effet sociétal etc...". "Aujourdh'ui, il est grand temps de lancer enfin ce grand ménage. De nous débarrasser, de gré ou de force, de tous ceux qui pourrissent notre vestiaire", poursuivent-ils.

Article initial :

Après deux premiers matchs complètement ratés, l'Olympique Lyonnais n'a pas vraiment la côte en ce moment auprès de ses suiveurs. Et c'est surement pour cette raison que certains d'entre eux ont accroché dans la nuit de jeudi à vendredi une banderole sur les grilles du Groupama OL Training Center de Décines.

La phrase "bougez vous ou cassez vous" est à la vue de tous. Mais elle est certainement destinée avant tout aux joueurs accusés de ne pas être assez impliqués dans le projet sportif porté par Peter Bosz. On pense notamment à Marcelo et Maxwell Cornet, auteurs d'une prestation catastrophique le week-end dernier face à Angers et accusés d'avoir failli en venir aux mains dans les vestiaires.

Ce même Maxwell Cornet a d'ailleurs affirmé ce jeudi soir que "le seul problème de comportement qu'il y a eu à Angers est mon carton rouge". "Il n'y a eu ni bagarre ni insulte entre nous je vous le confirme", dément-il. L'attaquant promet de montrer un nouveau visage dès le prochain match face à Clermont dimanche prochain.