"Je sais où tu habites" : arrêté en plein rodéo près de Lyon, il tente de faire peur à un policier

Un véhicule réalisait des tours de rond-point à pleine vitesse. Les policiers décidaient donc de stopper ce manège et de contrôler les deux occupants de la voiture.

L’un d’eux, un jeune Caladois de 21 ans bien connu de la justice, tenta toutefois d’échapper à l’interpellation. Non pas en s’enfuyant, mais en menaçant implicitement un fonctionnaire. Selon le Progrès, il lui confiera qu’il sait où il habite car son frère est livreur et l’a reconnu lors d’une tournée.

Des propos qui l’ont non seulement conduit en garde à vue, mais aussi au tribunal judiciaire. Ce vendredi, il a écopé de 4 mois de prison ferme et devra verser 100 euros de dommages et intérêts au policier qui s'était constitué partie civile.