Shaqiri et Emerson présentés : "L’OL a besoin de cet état d’esprit de la gagne"

Ce mercredi soir, l’Olympique Lyonnais présentait aux médias ses deux dernières recrues, Emerson et Xherdan Shaqiri. C’est le Suisse, arrivé en provenance de Liverpool lundi, qui a ouvert les hostilités. L’ailier s’est dit "très heureux d’être ici. Ce n’était pas simple mais pour moi, c’était clair depuis le premier jour. Cette équipe a beaucoup de potentiel".

Et Xherdan Shaqiri, qui arrive avec l’expérience et les trophées glanés dans les grands clubs où il a évolué (Inter Milan, Bayern Munich, Liverpool), compte bien en faire profiter ses partenaires : "Le club a besoin de cet état d’esprit de la gagne qu’on a connu lors de la génération de Juninho. On a tout ce qu’il faut ici et les supporters méritent ça. (…) J’ai hâte d’aider les jeunes, de les embarquer avec moi".

"On espère qu'on va gagner des titres avec lui", appuyait de son côté le directeur sportif brésilien. Juninho enchaînait avec Emerson Palmieri : "Il va vite s'intégrer avec les Brésiliens de l'effectif". Effectivement, le latéral gauche prêté par Chelsea a beau avoir remporté l’Euro avec l’Italie, il est né et a grandi à Santos dans l’Etat de São Paulo.

"Lorsque j’étais petit, j’étais déjà attiré par l’OL. J’ai eu d’autres propositions mais je n’ai pas hésité. Pour son histoire. J’ai beaucoup parlé avec Lucas Paqueta. Il m’a dit ‘c’est ici que j’ai retrouvé mon football’. Il m’a aussi beaucoup parlé de la ville, de l’ambiance", a ainsi commenté Emerson.

On ne peut pas reprocher à l’OL de ne pas avoir intégré à l’effectif de Peter Bosz deux joueurs à la mentalité et au palmarès de gagnant. Reste à convertir cela sur le terrain. Dès vendredi à la Beaujoire ?