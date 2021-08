OL : quels adversaires potentiels au tirage de l'Europa League ce vendredi ?

L'Olympique Lyonnais, mais aussi Marseille et Monaco font partie des 32 équipes présentes à ce tirage.

Depuis Istanbul en Turquie, les dirigeants de l'OL connaîtront donc leurs adversaires pour les phases de poule de la compétition européenne. Et Lyon se paye le luxe d'être l'équipe en lice avec le plus haut coefficient UEFA, juste devant Naples. Ce qui place les coéquipiers d'Houssem Aouar dans le chapeau 1, évitant ainsi certains gros poissons comme la Lazio de Rome ou le Bayer Leverkusen, mais pas tous.

Ainsi, l'OL pourrait bien tomber contre les Anglais de Leicester City ou retrouver Nabil Fekir et son Betis Seville. Attention également aux clubs turcs de Fenerbahçe et de Galatasaray et aux écossais du Celtic Glasgow et des Rangers.

Les équipes du pot 4 comme le Rapid Vienne, Brøndby ou Ferencvaros sont évidemment des adversaires plus abordables.

La première journée d'Europa League aura lieu le 16 septembre.