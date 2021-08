Beaujolais : un début de vendanges envisagé autour du 10 septembre

Dans son bulletin portant sur le millésime 2021, on apprend que la maturation progresse bien grâce au temps sec et ensoleillé enregistré ces trois dernières semaines.

"Suite aux épisodes de gel et de grêle, les grappes observées sur le terrain sont petites et laissent présager une récolte quantitativement faible, avec une baisse de 30 à 50% sur la moyenne des cinq dernières années", explique l'Inter Beaujolais.

Ainsi, un début de vendanges est envisagé pour le 10 septembre pour les chardonnay et quelques jours plus tard pour les gamay.