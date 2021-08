OL : sélectionné avec la Suisse, Shaqiri préfère rentrer à Lyon

La nouvelle recrue de l'OL a justifié sa décision dans un communiqué transmis par la fédération suisse : "Je me suis entrainé individuellement récemment et je n'ai donc pas encore le rythme de compétition nécessaire".

"En concertation avec Murat Yakin et mon club, nous avons décidé de mon retour à Lyon pour me préparer aux prochaines échéances du club et aussi de la Nati", a poursuivi le joueur, qui a passé les deux premiers jours du rassemblement avec ses coéquipiers à Bâle.

En 2019 déjà, Shaqiri avait renoncé à deux matchs de qualification pour l'Euro avec la Suisse pour peaufiner sa préparation individuelle à Liverpool, après un été marqué par une blessure.