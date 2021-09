Lyon : un passant assiste à un vol de collier et décide de suivre l'agresseur

Vers 16h, rue Pierre Corneille dans le 3e arrondissement, un individu a violemment dérobé le collier d'une personne âgée avant de prendre la fuite. Son complice a également fui par un autre chemin.

Le témoin des faits a décidé de suivre l'un des deux agresseurs tout en indiquant à la police sa position. Lors de l'arrestation, le complice avait caché le bijou dans sa bouche et était en possession d'un couteau tandis que son associé avait une bombe lacrymogène sur lui.

Déclarés tous les deux mineurs SDF, le premier suspect a reconnu les faits et est présenté ce mercredi devant le juge des enfants tandis que le second a été mis hors de cause.