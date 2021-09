Lyon : qui en veut aux soignantes de l’hôpital Jean-Mermoz, victimes de malaises ?

Le Progrès révèle ce mercredi sori qu’une enquête a été ouverte par le parquet après trois malaises suspects chez des soignantes de l’établissement. Nos confrères indiquent que les 1er, 19 et 23 août, deux aides-soignantes et une infirmière ont été retrouvées inconscientes. A chaque fois, les fait se sont déroulés le soir ou la nuit. Et à chaque fois, elles ont été intoxiquées à l’aide de médicaments glissés dans leurs boissons.

Face à la gravité de la situation, au climat délétère et la suspicion ambiante, la décision a été prise d’auditionner et de prélever les ADN et empreintes de tout le personnel du service impliqué.

Des mesures drastiques ont été prises, avec notamment l’appui d’un agent de sécurité chargé de surveiller les bouteilles d’eau et les plateaux-repas de l’établissement. Depuis tout ce remue-ménage, aucun nouveau malaise n’est à déplorer.

Connaîtra-t-on un jour l’identité de la personne (ou des personnes) qui a pris en grippe les soignantes de l’hôpital privé Jean-Mermoz ?