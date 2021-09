Toujours opposés au pass sanitaire, les Bad Gones feront leur retour pour OL-Strasbourg

La faute d’abord à l’épidémie de Covid-19 qui a obligé les autorités à réclamer une saison 2020-2021 à huis-clos. Puis à l’opposition du groupe de supporters lyonnais à l’obligation du pass sanitaire pour accéder au stade de Décines en Ligue 1. Les Bad Gones sont donc restés aux portes du Groupama Stadium depuis deux rencontres à domicile, préférant suivre les matchs depuis un bar voisin.

Mais ce mardi soir, dans un communiqué, les Bad Gones annoncent leur "grand retour" pour OL-Strasbourg qui se disputera dimanche soir. Ils le martèlent, leur "position sur le pass sanitaire n’a pas changé. Cette mesure sanitaire annoncée initialement comme temporaire et qui a déjà vocation à être prolongée (ad vitam aeternam?) n’a toujours pas trouvé grâce à nos yeux".

Mais, et forcément il y a un mais qui se cache derrière ce retour, l’appel du stade était trop fort. Et les Bad Gones vont "passer outre" leur rejet du pass sanitaire et "(s)’accommoder à (leur) manière de ces restrictions".

Pour conclure leur communiqué, le célèbre groupe du Virage Nord promet un dimanche "qui s’annonce mémorable" et appelle "l’ensemble des amoureux de l’OL à être présent en masse pour soutenir notre équipe dans cette phase de reconstruction".

Une fin de mercato réussie, une philosophie de jeu qui commence à se voir sur le terrain et maintenant le retour des supporters et probablement celui des tifos : ça y est, l’OL peut lancer sa saison !