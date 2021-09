Ligue Europa : le bus des joueurs de l’OL tagué avant la rencontre face à Glasgow

Ce jeudi, à quelques heures de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et les Glasgow Rangers, des supporters du club écossais auraient dégradé le bus des joueurs de Peter Bosz.

D’après le compte Instagram Bears.RFC, qui collectionne les photos de promotion des ultras de Glasgow, des tags ont été réalisés sur le moyen de locomotion de l’OL. Sur le cliché déjà largement partagé sur internet, il est possible de lire "Fuck Lyon", inscrit à la bombe blanche sur l’un des côtés du bus. Collé à cette première inscription, on découvre aussi un imposant "RFC", peint au chrome, et une revendication : "Rangers Ultras", ne laissant que peu de place au doute sur l’origine des vandales.

Pour rappel, la rencontre entre l’OL et les Glasgow Rangers débutera ce jeudi soir à 21h, à l’occasion de la première journée de phase de poules de la Ligue Europa.