Wendie Renard (OL) sera la meilleure joueuse dans FIFA 22

Ce vendredi, plusieurs notes de joueurs ont été dévoilées. Et notamment celles des 22 meilleures joueuses, disponibles uniquement avec leurs sélections nationales.

Et c’est une Lyonnaise qui domine le classement. Avec une note de 92, qui la situe entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, on retrouve donc la capitaine de l’OL et de l’Equipe de France Wendie Renard. Elle partage cette première place avec son ancienne coéquipière anglaise Lucy Bronze et la néerlandaise Vivanne Miedema.

Amandine Henry, la milieu de terrain de l’OL, est 5e avec une note de 90. Ce qui la place à égalité avec d’autres pointures comme ses anciennes partenaires Dzsenifer Marozsan, Alex Morgan et Megan Rapinoe.

Amel Majri n’est pas en reste avec une note de 87, tandis qu’Eugénie Le Sommer, prêtée à OL Reign, culmine à 89.