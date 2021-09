Les (mauvaises) notes de l'OL sur FIFA dévoilées

Et comme chaque année, tout le monde a les yeux rivés sur les précieuses (et souvent controversées) notes attribuées aux joueurs par Electronic Arts.

Pour cette édition 2022, on peut dire que l'Olympique Lyonnais n'a pas vraiment été gâté par l'éditeur de jeux vidéo.

Après le départ de Memphis Depay, c'est le gardien Anthony Lopes qui hérite de la meilleure note avec des statistiques générales cotées à 82 (-1 par rapport à l'an dernier).

Il est suivi par le brésilien Lucas Paqueta et ses 81 de général (+5). Houssem Aouar conserve sa note de 81 tandis que Jason Denayer prend un +1. À noter que le Belge devrait être très convoité sur le marché virtuel étant donné sa forte note en vitesse pour un défenseur.

La recrue Shaqiri et le milieu Guimaraes ont tous les deux 79 de note, tandis que Marcelo Emerson, Dembélé, Thiago Mendes, Dubois, Ekambi et Caqueret touchent les 78. Les jeunes Cherki, Diomande et Malo Gusto ont respectivement 73, 72 et 66.

Reste à espérer que, d'ici quelques semaines, les notes pourraient être revues à la hausse compte tenu du bon début de saison de l'OL.