OL-Brondby : sans forcer, Lyon l’emporte logiquement (3-0)

Avec une équipe fortement remaniée, puisque Denayer, Boateng, Dembélé et Slimani étaient absents, l’OL se montrait le plus dangereux sur la pelouse. Grâce à la vista et la technique de Lucas Paqueta, les Lyonnais se procuraient énormément d’occasions en première mi-temps. Et notamment cette frappe sur le poteau signée Paqueta à la 27e minute.

Mais Brondby et son portier danois se montraient le reste du temps intraitables.

Toko Ekambi ce héros

En seconde période, Lyon restait longtemps imprécis. Ce n’est qu’à la 63e minute que Karl Toko Ekambi débloquait la situation, comme il l’avait fait à Glasgow. L’attaquant camerounais n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but sur une bonne remise de la tête de Lucas Paqueta (1-0).

Il ne fallait que sept minutes à Karl Toko Ekambi pour doubler la mise. Après un festival de Rayan Cherki dans la surface, le centre arrivait sur le buteur seul face aux cages vides (2-0).

Sur un petit nuage, l’OL enchaînait avec une frappe sur le poteau d’Houssem Aouar, clairement pas en réussite en ce début de saison.

Fort heureusement, le milieu de terrain marquait un but rageur à la 85e minute. Sur un centre tendu de Toko Ekambi, Aouar, brassard de capitaine au bras, se jetait et trompait Mads Hermansen d'une tête plongeante (3-0).

Invaincu dans son groupe, Lyon prouvait qu’avec un arbitrage impeccable, il sera un adversaire de valeur dans diverses compétitions. Il ne reste plus qu’à enchaîner avec Saint-Etienne dimanche et la semaine aura été parfaite.