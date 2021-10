Entre 2300 et 6000 manifestants à Lyon pour la première mobilisation interprofessionnelle depuis la rentrée

Entre 2300 et 6000 personnes ont répondu à l'appel des syndicats. Le cortège est parti en fin de matinée de la manufacture des tabacs et a pris la direction de la Bellecour.

Les manifestants, venu du privé et du public, réclamaient des hausses de salaires et l'abandon des réformes des retraites et de l'assurance chômage.

De nombreux secteurs étaient perturbés ce mardi, notamment l'accueil dans les cantines scolaires. Le trafic SNCF a également été touché par ce mouvement de grève, avec plusieurs lignes TER impactées au départ de Lyon.