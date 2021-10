L'OL renouvelle son partenariat avec EA Sports et le jeu FIFA

Soit l'une des plus anciennes pour le club de Jean-Michel Aulas.

Ce mercredi, un communiqué de presse annonce que le partenariat a été renouvelé pour une période non révélée. L'éditeur du célèbre jeu vidéo FIFA va donc proposer davantage d'éléments propres à l'OL dans les futures itérations de la simulation vendue à des millions d'exemplaires chaque année.

"Les deux partenaires travailleront conjointement sur la mise en place d’opérations spéciales avec les joueurs professionnels Lyonnais et sur la création de contenus exclusifs pour les réseaux sociaux afin d’activer le partenariat et créer des synergies entre les fans du club et ceux de la franchise FIFA", précise l'annonce.

Récemment, l'OL avait dévoilé un maillot disponible uniquement dans le jeu FIFA 21.