En fin de contrat et pisté par Milan : Jason Denayer, le nouveau mal de tête de l’OL ?

Impuissant, le club ne pouvait retenir son capitaine, arrivé en fin de contrat et libre de s’engager à Barcelone.

Il se pourrait qu’à la fin de la saison actuelle, la même mésaventure se répète avec Jason Denayer. Le défenseur belge arrivera lui aussi au terme de son bail avec l’OL. Et ne semble pas pressé de prolonger, même s'il déclare publiquement se sentir bien à Lyon.

Selon certains médias italiens, le Milan AC ne serait pas contre l’idée de le récupérer gratuitement en juin 2022. Et ainsi renforcer un secteur où le vieillissant Simon Kjaer ne fera plus de miracle pour longtemps.

Mais l’OL ne se laissera probablement pas avoir une seconde fois en si peu de temps. Jouissant d’une cote de plus en plus importante en Europe et titulaire avec les Diables Rouges lors de la Ligue des Nations, Jason Denayer pourrait bien être vendu au mercato hivernal en cas d’offre acceptable.