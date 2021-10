MauvaisGarçons.tv : quand l'ex-numéro 2 de la PJ de Lyon lance sa web TV dédiée au crime organisé

L'ancien numéro 2 de la PJ de Lyon, condamné en 2018 à deux ans et demi de prison ferme pour corruption et association de malfaiteurs, lance ce mercredi sa chaine MauvaisGarçons.tv.

Diffusée sur internet pour 4,99 euros par mois, cette chaine propose des reportages et des émissions pour "comprendre l'évolution du crime organisé aujourd'hui", a expliqué dans une vidéo Michel Neyret. "Un thème qui m'est cher puisque j'ai vécu 35 ans de ma vie professionnelle à le combattre", rappelle l'ancien superflic, jugé pour ses méthodes borderline.

Il est accompagné dans ce projet par un journaliste indépendant, Jérôme Pierrat, spécialiste des faits-divers et du crime organisé. "On y trouvera des gangsters, des membres des cartels, tous les trafics, les crimes et délit qu'on peut rencontrer. C'est une plongée dans le monde criminel des professionnels", tease Jérôme Pierrat.

Une base de 50 heures de documentaires est d'ores et déjà annoncée.