Michel Neyret, ancien de la PJ de Lyon, se moque de la condamnation de Claude Guéant

Mais ce n’est pas vraiment le cas pour l’ancien policier Michel Neyret. L'ancien numéro 2 de la PJ de Lyon, condamné en 2018 à deux ans et demi de prison ferme pour corruption et association de malfaiteurs, a récemment envoyé une lettre à Claude Guéant. Pour rappel, l’ancien ministre sous Nicolas Sarkozy a été condamné cette semaine à deux ans de prison, dont un an ferme, pour avoir pioché dans le budget du ministère de l’Intérieur. Il devra aussi payer 75 000 euros d’amende.

Selon Le Point, l’ex directeur de la PJ lyonnaise a réagi en envoyant une lettre à Claude Guéant. "Je ne suis pas homme à me réjouir de l’emprisonnement d’un autre mais… Je ne peux oublier la leçon d’exemplarité que, en votre qualité de ministre de l’Intérieur, vous êtes venu donner, à Lyon en octobre 2011 quelques jours après mon arrestation, leçon d’exemplarité que, vous en conviendrez à la lumière des turpitudes qui vous ont été depuis reprochées, revêt une saveur particulière", peut-on lire dans le texte rédigé par Michel Neyret.

Toujours amer, le flic déchu évoque la surmédiatisation de sa chute et les contradictions de Claude Guéant aujourd’hui : "Je ne peux pas oublier la campagne de médiatisation exorbitante et hors norme que la haute administration de la police dont vous étiez le chef a savamment orchestrée et alimentée en informations incriminantes quelques heures seulement après mon arrestation, faisant fi de ce principe sacré derrière lequel vous n’avez cessé de vous réfugier, le principe de la présomption d’innocenc".

Michel Neyret, néanmoins, livre un peu de compassion envers l’ancien ministre dans la fin de sa lettre : "Je ne peux d’avantage oublier mes huit mois d’incarcération à la Maison de d’arrêt de la Santé, pendant cette période de fêtes de fin d’année, me donnant ainsi aujourd’hui la possibilité de mieux appréhender le sentiment d’abattement qui doit être actuellement le vôtre et celui de votre famille".