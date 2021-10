Richard Llung, ancien élu de Villeurbanne et de la Métropole de Lyon, est décédé

Il a eu une riche carrière d'élu local au Parti socialiste, notamment à Villeurbanne où il fut l'adjoint du maire Jean-Paul Bret, mais également vice-président de la Métropole de Lyon sous Gérard Collomb entre 2014 et 2017.

L'actuel maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, a réagi au décès de Richard Llung, estimant que "son exigence pour faire avancer les projets de Villeurbanne était sans faille". "Je garderai le souvenir d’un homme déterminé, à l’esprit vif et jamais avare d’un bon mot. J’adresse à sa famille et à ses proches mes sincères condoléances", conclut l'édile socialiste.

Jean-Paul Bret est l'un de ceux qui l'ont le mieux connu : "Richard possédait une personnalité qui ne laissait personne indifférent. Il avait toujours quelque chose à dire. Il avait un conseil pour tout. Presque trop quelquefois ! Son goût pour la littérature, son engagement concret pour la préservation de l’environnement avaient été l’occasion d’une relation qui avait largement dépassé le cadre de nos engagements politiques communs. C’est aujourd’hui un grand chagrin et le sentiment de l’injustice devant la mort qui m’habitent devant sa disparition".

"Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches dans ce moment douloureux. Son dynamisme et son engagement pour Villeurbanne et la Métropole de Lyon manqueront à tous", a également réagi David Kimelfeld, ancien président de la Métropole.

"Ce matin, c'est une infinie tristesse. A la métropole, j'avais beaucoup d'admiration pour cet homme toujours aimable, respectueux dont les convictions et engagements pour les valeurs de la Gauche et de l'écologie étaient sans faille. Toutes mes pensées à ses proches et sa famille", lui a rendu hommage Bertrand Artigny, actuel vice-président de la collectivité.

"L'aménagement urbain, la fabrique de la ville étaient chez lui une véritable passion qu'il mettait au service d'une vision humaniste. Il poursuivait d'ailleurs cette passion professionnellement auprès d'un bailleur social depuis qu'il avait quitté ses fonctions électives. Il y a quelques jours encore je découvrais avec intérêt dans la presse locale le dernier projet qu'il menait sur Villeurbanne au service de la mise à l'abri des familles. Sa disparition est un choc. J'adresse à sa famille et ses proches mes sincères condoléances", a indiqué le sénateur PS du Rhône, Gilbert-Luc Devinaz.

Très triste nouvelle

Toutes mes condoléances à ses proches https://t.co/pHbPv7GNAG — Anne Brugnera (@AnneBrugnera) October 17, 2021

Triste de la disparition de Richard que j'ai côtoyé à la Métropole. Toutes mes condoléances à ses proches et à ses collaborateurs @VilogiaGroupe . #RichardLlung https://t.co/6d5wPWQL3z — Marylène Millet (@marymillet69) October 17, 2021