Lyon : 145 000 festivaliers pour la 13e édition du Festival Lumière

Selon les organisateurs, cette édition 2021 a rassemblé 145 000 festivaliers, dont 10 000 jeunes. Un taux de remplissage de plus de 85% a été observés dans les salles obscures. Ce sont 110 000 billets qui ont été édités pour les 450 séances de cinéma de Lyon et de la métropole, quand 35 000 personnes ont pris part aux autres activités proposées, telles que les conférences, les rencontres et les expositions.

La 13e édition du Festival Lumière se déroulait du 9 au 17 octobre. C'est la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion qui a été distinguée cette année.