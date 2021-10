ASVEL - Châlons : du spectacle en prévision

L'AVEL compte bien se relancer après trois défaites consécutives face Istanbul, Tel Aviv et Strasbourg. TJ Parker et ses hommes devront cependant faire face à une équipe champenoise très puissante en attaque et qui parvient très souvent à s'approcher des 100 points marqués en un match.

Pour cette 5e rencontre de la saison, l'ASVEL pointe à la 3e place de Betclic Elite. Châlons est à la 5e place mais a le même nombre de victoires que Villeurbanne.

Une rencontre de haut de tableau donc, à suivre à partir de 17h.