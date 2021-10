Monaco-OL en Chine : la LFP renonce au projet à cause du Covid-19

Ce jeudi après-midi, Vincent Labrune, président de la LFP, a annoncé qu’il renonçait à délocaliser la rencontre Monaco-OL de la 23e journée de championnat en Chine. Ce choc devait se jouer à Shanghai pour promouvoir le foot français et toucher un public chinois large, avec l’objectif avoué de faire gonfler les futurs droits TV de la Ligue 1.

Sauf qu'en raison de "contraintes sanitaires" trop lourdes liées au Covid-19, la LFP abandonne le projet. "Mais l'objectif d'organiser des matchs à l'étranger perdure afin d'aider au développement de la Ligue 1 à l'international", a précisé Vincent Labrune.

Jean-Michel Aulas, qui s'était montré plutôt enthousiaste sur cette délocalisation, a également réagi : "Oleg Petrov (vice-président de Monaco ndlr) m'a appelé pour me dire qu'il y avait des difficultés nouvelles au sujet des périodes de quarantaine à observer, et qu'il pourrait y avoir des matches internationaux avant et après la période. C'est plus raisonnable de faire machine arrière".