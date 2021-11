Quand Anthony Lopes (OL) brise involontairement le poignet d'un supporter

Mais tout le monde ne peut pas en dire autant. Sur Twitter, un jeune homme présent en tribunes a annoncé avoir passé la fin de la soirée aux urgences.

"Pour vous donner des nouvelles, Anthony Lopes a dégagé une énorme chandelle à la 94e, la balle est littéralement tombé sur moi et ma copine dans La Tribune EST. J’ai tapé la balle avec la main pour protéger ma copine et mon poignet s’est brisé sous le choc", raconte-t-il, précisant ne plus pouvoir exercer son métier de photographe jusqu'au début de l'année 2022.

"Je suis dégoûté", conclut-il, lançant un appel pour retrouver la vidéo de la chandelle du gardien de l'OL.

Ni le club, ni Anthony Lopes n'ont encore réagi.