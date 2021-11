Sandra Viricel : "Recherche appartement ou maison apporte du peps à mon quotidien"

LyonMag : Comment s’est passée votre rentrée ?

Sandra Viricel : Sur les chapeaux de roue ! (rires). On a démarré avec pas mal d’activités à la fois à l’agence et puis avec les émissions. Nous avions du retard avec les différents confinements. Donc on enchaîne ! C’est une activité plutôt soutenue en cette rentrée.

LM : Cela fait maintenant onze ans que l’on vous voit dans "Recherche Appartement ou Maison". Qu’est-ce-que cette émission a changé pour vous ?

SV: Beaucoup de choses ! Au niveau de mon boulot pas de gros changement mais une charge de travail supplémentaire dans le sens où je devais gérer en parallèle mon métier d’agent immobilier et les émissions. La notoriété est arrivée avec les années. C’est un vrai plus aujourd’hui et une publicité que je ne peux pas me payer. Ce sont de vrais challenges à chaque fois. Le plus difficile c’est de durer sur la longueur, de garder la qualité du travail que nous avions au démarrage et continuer à avoir des téléspectateurs.



LM: Vous prenez toujours beaucoup de plaisir à tourner les émissions ?

SV : C’est vraiment à chaque fois une superbe aventure humaine et professionnelle. Je trouve ça génial. J’adore le faire. Ça apporte du peps dans mon quotidien. Aujourd’hui je ne ferai pas marche arrière. On a une équipe formidable. C’est comme une deuxième famille professionnelle pour moi. Si ça peut continuer ce sera avec plaisir.

LM : Stéphane Plaza a déclaré il y a quelques mois qu’il vous verrait bien le remplacer à la présentation de ses émissions. C’est quelque chose qui vous donnerait envie de faire davantage de télévision ?

SV : J’ai trouvé ça hyper flatteur de la part du "maître" (rires). Je le remercie énormément pour ça. Nous sommes plusieurs professionnels sur l’émission avec chacun des valeurs humaines et de vraies qualités. C’est vraiment adorable de sa part. Après je reste ouverte à toute proposition mais aussi voir si je me sens de le faire et d’aller vers d’autres sphères.



LM : Avez-vous un souvenir particulier des nombreuses émissions tournées ?

SV : On a souvent un attachement avec les candidats. Ce sont en règle générale des recherches un peu compliquées. J’en ai une que vous verrez d’ici quelques semaines à la télé qui était pour le coup une mission passionnante. Vous devinerez assez rapidement pourquoi. Ce sont beaucoup de coups de cœur humains. J’ai la chance souvent de tomber avec des personnes adorables. Ce sont de belles rencontres humaines.



LM : Qu’est-ce qui vous plaît dans le métier d’agent immobilier ?

SV : C’est difficile de ne pas aimer cette profession. C’est un métier très changeant. On ne fait jamais la même chose. On a ce côté humain que j’aime beaucoup. Ce sont des projets de vie. Je trouve par ailleurs que l’émission a redoré le blason de l’agent immobilier. Son image a beaucoup évolué depuis que j’ai commencé. Aujourd’hui il me correspond totalement dans le sens où nous n’avons plus ce rôle qu’on nous donnait d’ouvrir les portes et de récupérer des commissions. Nous sommes vraiment dans l’accompagnement et le professionnalisme. La profession est justement en train d’énormément se professionnaliser. Il y a eu beaucoup de réglementations qui ont changé ces dernières années et je trouve que ça a remis la place de l’agent immobilier à la fois dans la négociation et dans l’accompagnement. Aujourd’hui c’est une image beaucoup plus qualitative qu’elle ne l’était avant.



LM : Est-ce que c’est facile aujourd’hui d’habiter à Lyon ou sur l’agglomération lyonnaise ?

SV : Lyon est chère mais c’est aussi une ville où il y a énormément d’activités économiques. C’est une ville qui est hyper agréable à vivre. Après je suis Lyonnaise et pas forcément objective (rires). J’adore ma ville. Elle a plein de qualités. Elle a cette taille qui est à la fois grande avec plein d’opportunités et en même temps pas trop grande. On croise toujours quelqu’un qu’on connaît. Je trouve que ce côté de proximité on le retrouve à Lyon et pas forcément à Paris. Elle a aussi cette localisation qui est géniale. On est à deux heures de Paris, de la montagne, de la mer…



LM : Pour rien au monde vous ne quitteriez Lyon ?

SV : Pas du tout ! Autant je peux adorer certaines régions et y aller en vacances pour me détendre mais Lyon c’est ma ville de cœur.

(Cet article est initialement paru dans le mensuel LyonMag, daté d'octobre)

Propos recueillis par A.D.