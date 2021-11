Un Lyonnais condamné après l’agression sexuelle de son esthéticienne

Un Lyonnais âgé de 39 ans avait dérapé lors d’un rendez-vous chez une esthéticienne, dans la commune de Mimizan dans le département des Landes. Parti prendre une douche, l’individu est revenu auprès de l’employée, son sexe en érection, et lui avait touché les fesses et l’entrecuisse, sous sa robe. La victime, particulièrement choquée, avait obtenu 7 jours d’ITT.

L’agresseur, "vieux garçon vivant encore chez sa mère" selon nos confrères de Sud-Ouest, a écopé de six mois de prison avec sursis et devra se faire soigner. De plus, il a désormais interdiction de paraître à Mimizan.