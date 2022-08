Lyon : des soupçons d'agression sexuelle dans une maison d'accueil spécialisé

Alors que l'état de santé de Céline, autiste âgée de 39 ans, s'est largement dégradé depuis mars dernier, sa famille s'est alertée et soupçonne qu'elle ait été victime d'une agression sexuelle par un autre résident, selon Le Progrès. La patiente a cessé de s'alimenter et la mère de Céline aurait remarqué des rougeurs, des bleus et des zones douloureuses au moment de la toilette intime de sa fille.

Après avoir exposé les faits à la MAS, la mère de Céline a été contactée par la directrice adjointe de l'établissement car le veilleur de nuit a signalé qu'il avait vu un patient sortir de la chambre de Céline.

La famille de la patiente a porté plainte pour agression sexuelle et a affirmé que Céline n'aurait pas pu être en mesure d'évoquer un quelconque consentement sur une éventuelle relation entre les deux résidents au vu du lourd handicap mental de Céline.

La direction de la structure a affirmé que les équipes ont tout mis en oeuvre pour élucider cette affaire et a précisé que l'affaire serait survenue sur fond de désaccord entre la famille et la direction de la MAS sur le type d'établissement où Céline devrait être prise en charge.

La mère de Céline reste en attente des suites judiciaires de l'affaire.