Ligue des Champions : face au Bayern, l'OL féminin veut valider la première place du groupe

Les Lyonnaises se déplacent sur la pelouse du Bayern Munich pour le compte de la quatrième journée de poules.

Une semaine seulement après leur victoire à domicile face à ces mêmes allemandes lors de la phase aller, les filles de Sonia Bompastor ont l'occasion d'enfoncer le clou : "Pour moi, les deux matchs disputés dernièrement étaient les plus importants. On a fait ce qu'il fallait. On s’attend à un match difficile. Le Bayern est une équipe performante à domicile mais l'objectif est de valider la 1ère place", a insisté la coach de l'OL.

"Que ce soit les joueurs ou le staff, nous sommes des compétiteurs. Si on gagne, le Bayern sera en position délicate pour se qualifier. L'objectif est de jouer à fond ce match", a rappelé la technicienne lyonnaise.

La rencontre débutera à 21h.