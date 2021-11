OL : usé, Juninho confirme vouloir partir à la fin de la saison

Ce mercredi, alors qu’il donnait une interview à RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, le directeur sportif du club a indiqué qu’il espérait "bien finir la saison, et à la fin, normalement, c’est fini".

Pourquoi un départ si soudain, alors qu’il avait enfin réussi à imposer un entraîneur, une philosophie de jeu et des joueurs ? "Pour beaucoup de monde, directeur sportif, tu ne fais pas grand-chose. Mais il y a une fatigue mentale énorme. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n'est pas une menace. On est des adultes. J'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président, l'institution. J'ai de la gratitude, mais j'ai aussi beaucoup donné au club. Il ne faut pas l'oublier non plus. J'ai l'habitude de parler de ce que le club m'a donné, mais je fais aussi beaucoup de choses pour le club. J'ai envie de me reposer un peu", a dévoilé le Brésilien.

Juninho a également révélé qu’il s’était fixé cette période de trois ans depuis le début de sa mission à l’OL. "À la fin de la saison, je vais bien réfléchir. Mais dans ma tête, c'était pour trois saisons", a conclu le dirigeant sur cette question.

Comme pressenti cet été, alors que son nom circulait pour passer des tribunes au banc de touche, Juninho rêve d’entraîner. "Mais comme je n'ai pas de diplôme d'entraîneur aujourd'hui, je n'ai pas le droit de travailler en Europe. Mais j'ai le droit de travailler dans d'autres pays", poursuivait-il. On pense évidemment à son Brésil natal, mais aussi au Qatar où il a évolué de 2009 à 2011 et aux Etats-Unis où il a passé une saison en 2012 aux New York Red Bulls.

Déjà la fin d'un cycle ?

Pour l'Olympique Lyonnais, difficile d'imaginer ce que cela pourra entraîner pour la saison 2022-2023. Jean-Michel Aulas plaçait progressivement ses pions en vue d'une passation de pouvoir, probablement à Tony Parker. Un départ de son bras droit aura-t-il l'impact d'un grain de sable dans l'engrenage ? Quid également de Peter Bosz, de l'effectif et notamment des joueurs brésiliens, idoles des supporters, à l'instar de Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes ? On pourrait donc se diriger vers une fin de cycle à l'OL. A moins que JMA ne trouve les mots justes pour convaincre Juninho de rester encore un peu...