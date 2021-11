L'OL au pied du mur avant l'Olympico

Un match importantissime qui intervient au retour d'une trêve internationale marquée par la sortie médiatique de Juninho. Mais pas question pour les Lyonnais de se laisser polluer l'esprit par les envies de repos de leur directeur sportif. "L'important est que le groupe soit focus sur le match de Marseille. On parle du terrain et c'est tout. On ne parle pas d'autre chose", a expliqué Houssem Aouar en conférence de presse d'avant-match.

S'ils veulent laisser le "extra-sportif" de côté, reste à savoir si les hommes de Peter Bosz ont digéré la lourde défaite à Rennes, où le groupe "est tombé très bas sur ce match", dixit l'entraineur. "On veut vite faire oublier la défaite à Rennes. On a en a parlé, on a retenu certaines leçons", a confirmé Aouar, qui appelle ses coéquipiers à "mettre beaucoup d'intensité" face à Marseille.

D'autant que les Olympicos ne sont jamais des matchs comme les autres. Encore plus ce dimanche soir, où une défaite pourrait plonger l'OL dans la crise. "Mes joueurs n'ont pas peur. On a envie de jouer et de mieux jouer par rapport au dernier match. On veut absolument gagner pour remonter au classement. Une bonne équipe ne peut pas perdre deux fois de suite", a insisté Peter Bosz, dans l'attente "d'une réaction de son équipe".

Un sursaut également espéré par les supporters d'un Groupama Stadium qui sera entièrement acquis à la cause des Lyonnais.

