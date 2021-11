OL-OM : le match finalement arrêté, la réaction de Jean-Michel Aulas

Les Lyonnais reçoivent les Marseillais dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Avant le coup d'envoi, l'OL pointe à la 10e place du championnat. Une victoire permettrait aux Gones de se rapprocher du podium et de son adversaire direct. Mais l'OM a aussi besoin de points pour essayer de se rapprocher de Nice ou de Rennes, 2e et 3e.

23:00 : Nouvelle passe d'arme entre la Préfecture du Rhône et la LFP. "Le préfet dément fermement les déclarations de la LFP. En aucun cas il n’a pris la décision de reprise du match, qui ne lui appartient pas. Cette décision a été prise par l’arbitre, en présence du préfet, de la vice-Procureure, du DDSP et des présidents de clubs", déclare le service d'Etat. La communication de toutes les instances est très confuse. Il faudra tirer tout ça au clair...

22:50 : Jean-Michel Aulas s'exprime sur les erreurs de communication : "c'est une situation assez paradoxale. La bouteille qui a été lancée a créé une situation incroyable (...) l'arbitre avait décidé la reprise du match. Ça se passait devant le procureur et la DDSP. Quand il est venu l'annoncer, il y a eu une réaction très violente de la part des Marseillais (...) monsieur Buquet a alors demandé à revoir le préfet et a inversé sa décision". Le président de l'OL semble minimiser la gravité des faits. "J'ai vu pire (...) c'est malheureux mais ce qui s'est passé dans les annonces est plus malheureux", a-t-il déclaré au micro de Prime Video. Le patron du Groupama Stadium voulait reprendre le match. "Il faut raisonner de manière objective et rationnelle, à partir du moment où l'arbitre décide de reprendre (...) ce que je critique c'est le changement de décision", poursuit-il. Il incrimine clairement les joueurs de l'OM.

22:45 : L'arbitre décide finalement d'arrêter définitivement le match estimant que "la sécurité des joueurs ne peut pas être assurée".

22:40 : Les deux équipes sont désormais retranchées dans leur vestiaire respectif. On se dirige lentement vers une annulation de la rencontre.

22:28 : Dans un communiqué, la LFP accuse le préfet de Région d'avoir pris la décision de reprendre le match. Alors que ce dernier s'en défendait dans un tweet. Lunaire. Une commission de discipline se réunira "en urgence" lundi matin.

22h27 : De nombreux supporters quittent le stade pour rentrer chez eux.

22h25 : Les joueurs de l'OL rentrent à leur tour aux vestiaires. Bruno Guimaraes interpelle des joueurs marseillais en criant "on veut jouer".

22h20 : Les marseillais ne veulent toujours pas rentrer sur la pelouse. Jean-Michel Aulas est invectivé par des joueurs Phocéens. Ils accusent le président de l'OL d'avoir usé de son influence pour forcer la main de l'arbitre.

22h00 : Le speaker du stade prend la parole. Le match va reprendre. L'OL annonce qu'il s'agit d'un cas isolé et que l'individu a été interpellé. Les Marseillais ne semblent toujours pas vouloir reprendre.

21h30 : Selon Prime Vidéo, les Marseillais ne veulent pas reprendre le match. L'arbitre est, pour le moment, du même avis, contrairement aux autorités lyonnaises.

21h20 : L'individu qui a jeté la bouteille d'eau sur Dimitri Payet a été repéré et exfiltré par le service de sécurité pour être placé en garde à vue.

21h19 : Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, a réagi : "Le jet d’une bouteille d’eau sur Dimitri Payet est un acte imbécile et inacceptable. Ce pseudo supporter n’a pas sa place dans un stade".

04" : La tension est aussi très présente en tribune, et ce dès le début de la rencontre. Le match a en effet été interrompu par Rudy Buquet à la 4e minute puisque Dimitri Payet a été touché en plein visage par un projectile alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner. L'attaquant marseillais sort sur civière, le match est interrompu.

C’est un fdp le mec, mais sah quel headshot de fou 😭 #OLOM pic.twitter.com/1F9opAiBy6 — Mxc 🔺 (@Mtgs87_) November 21, 2021

Une honte ! On en finira jamais si on ne sanctionne pas tt de suite le ou les coupables ! #OLOM. Encore plus honteux les Payet Payet on t’encule après ça ! — Govou Sidney (@GovouSidney) November 21, 2021