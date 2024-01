OL-OM : l’interdiction de déplacement des supporters marseillais renforcée

Après avoir publié un arrêté le 18 janvier interdisant le déplacement des supporters marseillais pour le match OL-OM, prévu ce dimanche au Groupama Stadium, la préfecture en a transmis un second ce mardi sous ordre du ministère de l’Intérieur. Celui-ci interdit les fans de l’OM dans le stade et ses abords, mais également sur les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon. (Lire la suite sur Lyon Foot)