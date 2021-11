Comme le rapporte Le Progrès, un départ de feu a été constaté au premier étage d'un immeuble de la rue Danton, dans le 3e arrondissement de Lyon. Les flammes ont été combattues avec succès par les sapeurs-pompiers, mais plusieurs blessés sont à déplorer.

Une femme et un enfant ont ainsi été incommodés par les fumées, tandis qu'un a été sérieusement brûlés aux mains. On ignore encore les cause de l'incendie. Deux familles devront être temporairement relogées.