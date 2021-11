Décès de l’ancien président de la CCI de Lyon Jean-Paul Mauduy

Jean-Paul Mauduy est décédé ce mercredi à l’âge de 82 ans. Bien connu du patronat lyonnais, il avait notamment été président de la Métallurgie Rhône-Alpes, président du Medef Rhône-Alpes, président de la chambre syndicale de la Métallurgie du Rhône, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon de 2004 à 2007 ou encore président de la CCI régionale jusqu’en 2016.

"Un homme à part, au charisme hors pair, dévoué comme pas un à la cause patronale", a notamment réagi l’ancien président de la CCI de Lyon, Emmanuel Imberton.

"Jean-Paul Mauduy a été un grand Président pour notre CCI, il a fait bouger les lignes, notamment en ouvrant le Palais de la Bourse pour en faire la ‘maison des entrepreneurs’, comme il aimait à le dire, et en structurant la présence de la CCI sur le territoire. Chef d’entreprise autodidacte et fier de l’être, homme de terrain et de dialogue, il avait de fortes convictions et un esprit entrepreneurial chevillé au corps. Il s’est engagé très tôt au service de ses pairs et de l’intérêt général, dans l’action patronale et la défense de l’industrie. Il a aussi oeuvré pour dynamiser de grands équipements et structures économiques du territoire, notamment l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry, alors géré par la CCI, et aussi EM Lyon, Eurexpo et l’Aderly. Nous apportons notre soutien à son épouse, ainsi qu’à ses enfants et petits-enfants, et nous les assurons de nos sincères condoléances dans cette épreuve", a déclaré l'actuel président de la CCI Philippe Valentin.