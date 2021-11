La Ville de Lyon lance un baromètre pour aider les habitants à percevoir leurs aides sociales

Pour tenter de quantifier ce phénomène, la Ville et la Métropole de Lyon lancent le "baromètre du non-recours aux droits". L'objectif est ainsi de "mieux comprendre le phénomène de non-recours, identifier les aides concernées, recenser les freins et mettre en place des mesures pour aider les personnes les plus fragiles à accéder à leurs droits".

Ces difficultés d'accès aux aides se sont multipliées ces dernières années à cause de la dématérialisation et de la raréfaction du contact humain.

Pour réaliser ce baromètre, les collectivités locales ont choisi de s'associer aux services sociaux et aux chercheurs en s'attardant sur les 7e et 8e arrondissements de Lyon. Des questionnaires seront ainsi distribués aux habitants et "relayés par des médiateurs" à partir de janvier 2022.

Pour Grégory Doucet, "la lutte contre le non-recours est un véritable enjeu en matière de justice sociale et de lutte contre la précarité". Cette étude devrait permettre la création d'un "bouclier social municipal", espère l'édile.