L'OL face à Montpellier pour oublier le fiasco marseillais

L'Olympique Lyonnais affronte Montpellier à 17h dans le cadre de la 15e journée du championnat. A l'approche de la trêve hivernale, Peter Bosz et ses hommes se doivent d'engranger des points pour rattraper leur retard. "Paris est loin devant mais toutes les équipes perdent des points. Le championnat est très équilibré", a assuré le Néerlandais en conférence de presse d'avant match.

"Montpellier est une bonne équipe qui n'a pas peur de jouer et qui prend des risques", a déclaré. Les opportunités d'attaque et de contre-attaque devraient donc se multiplier. Ce match, c'est aussi un moyen d'oublier les évènements du week-end dernier face à Marseille. "Quand tu aimes le foot, c'est dur d'accepter ce qui s'est passé. Une personne a terni l'image du club", a déploré le technicien.

Pour faire pencher la balance de leur côté, Jason Denayer et ses coéquipiers peuvent s'appuyer sur leur bonne prestation jeudi en Europa League. "C'était important et ça a montré que tous les joueurs sont impliqués", a témoigné le défenseur qui assume le manque de justesse dans le jeu des Gones. Tout comme son entraîneur, le Belge rêve de remonter au classement : "on n'est pas à notre place", a-t-il dit.

L'OL sera-t-il à la hauteur de ses ambitions ?