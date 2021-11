Diane Le Feyer, illustratrice de Mortelle Adèle : "Je mets beaucoup de ma personnalité quand je la dessine"

Ils sont huit millions de lecteurs à avoir succombé aux "bizarreries" de la fillette, qui prend vie grâce au crayon de Diane Le Feyer. Cette illustratrice lyonnaise, formée à l'école Emile Cohl, travaille aux côtés d'Antoine Dole, alias Mr Tan, le créateur de Mortelle Adèle, depuis le tome 8. "Je suis arrivée avec mon univers personnel, je viens du dessin animé. J'utilise beaucoup de couleurs, j'aime quand ça bouge dans tous les sens. J'ai mis cette partie de ma personnalité dans la Adèle qui existe aujourd'hui. Quand je la dessine, je fais des grimaces. Ma fille me le fait souvent remarquer d'ailleurs. Adèle a un visage très mobile, elle passe par tout un spectre d'attitudes et chaque nouvel album m'emmène vers une nouvelle émotion que je n'avais pas eue avant", détaille Diane Le Feyer, dont l'atelier est implanté à Lyon.

Pour cette édition collector, Adèle se met à la chanson et le personnage, interprété par Dorothée Pousséo, a entrainé ses créateurs avec elle. On retrouve ainsi Diane Le Feyer en duo avec Mr Tan pousser la chansonnette dans "La vie c'est mortel avec toi" composée par Aldebert. "C'était une grande expérience que j'ai adorée", a confié la dessinatrice, qui avait "fait de la chorale à Saint-Didier-au-Mont-d'Or" avant de faire partie d'un groupe.

La prochaine étape, c'est l'arrivée d'Adèle dans un dessin animé, encore au stade de pré-production. "Adèle, les enfants l'adorent car elle représente un interdit. Elle grandit dans un environnement classique mais elle s'autorise cette transgression supplémentaire. Elle a un esprit curieux, elle veut explorer, tenter, savoir. Elle est libre et elle montre qu'on peut être soi-même sans forcément avoir les dernières baskets à la mode", résume Diane Le Feyer, ravie que cette "petite fille de caractère" emmène les enfants vers la lecture, l'humour et le second degré.

F.L.