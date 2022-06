Mr Tan et la lyonnaise Diane Le Feyer créent leur propre structure éditoriale pour l'exploitation de Mortelle Adèle

L'auteur Antoine Dole, alias Mr Tan, et l'illustratrice lyonnaise Diane Le Feyer ont annoncé ce mardi la création de leur propre structure éditoriale pour la suite des aventures de Mortelle Adèle.

Après dix ans de collaboration avec le groupe Bayard et 11 millions d'exemplaires écoulés, Antone Dole et Diane Le Feyer disent "avoir à cœur de s'investir encore davantage dans les développements et projets à venir autour de leur héroïne". C'est via cette nouvelle structure que sera publiée la suite des aventures de Mortelle Adèle en 2023 ainsi que de la série Gadou. "Après la publication du tome 19, c’est donc dans notre structure que les projets à venir verront le jour, que ce soit le tome 20, le nouveau magazine Mortelle Adèle et plein de belles surprises autour de Mortelle Adèle, d’Ajax, mais aussi de nouveaux personnages", précise le duo dans un communiqué. De son côté, Bayard continuera à exploiter les titres existants Mortelle Adèle et fera paraître les deux nouveautés 2022 à venir à savoir le roman n°3 intitulé Debout les Bizarres en août ainsi que le tome 19 de la BD en octobre.

"Depuis qu’elle existe, Mortelle Adèle encourage les enfants à s’emparer du monde, à célébrer leur force intérieure, à dire non et à désobéir quand la situation le leur impose. Que l’on soit adulte ou enfant, le message qu’elle nous transmet reste le même : allez toujours vers votre vérité, et ce qui vous rendra heureux", concluent Antoine Dole et Diane Le Feyer.