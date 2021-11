L'OL tient bon et s'impose à Montpellier (0-1)

Les choses ne démarrent pas de la meilleure des manières pour l'OL. A la 9e minute, les Montpellierains poussent les Lyonnais vers leur surface de réparation. Florent Mollet hérite du ballon au niveau du point de pénalty, enclenche une frappe puissante et touche la barre transversale. Anthony Lopes peut s'estimer heureux.

Après un premier quart-d'heure passé à subir, l'OL réagit enfin. Paqueta tente sa chance à la 15e minute à l'entrée de la surface, c'est dévié en corner par le gardien adverse. Deux minutes plus tard, l'attaque rhodanienne se trouve bien. Islam Slimani trouve à son tour la barre transversale, le ballon rebondit en direction de Lucas Paqueta qui n'a plus qu'à mettre une tête pour marquer : 0-1.

Les occasions se sont ensuite multipliées de part et d'autre, mais aucune des deux équipes n'a réussi à changer le score avant la pause : 0-1 à la mi-temps.

L'entame de la deuxième période est plus calme des deux côtés. On peut noter la multiplication des efforts de Malo Gusto. Le jeune latéral enchaine les aller-retour sur son côté droit et permet au milieu de terrain lyonnais de bien fonctionner.

Grosse frayeur pour les Gones à la 57e minute. Florent Mollet est trouvé au centre de la surface après une passe à ras-de-terre. Seul, l'homme fort montpelliérain frappe et bute sur Anthony Lopes.

Montpellier pousse encore dans cette dernière partie du match. L'OL doit beaucoup à Anthony Lopes, le portier portugais qui permet à Lyon de garder la tête hors de l'eau. Les Gones ripostent par quelques contre-attaque, à l'image de cette occasions pour Toko-Ekambi à la 79e minute.

Peter Bosz retient son souffle dans les 10 dernières minutes face aux tentatives sudistes. La défense de l'OL plie mais ne ronpt pas.

0-1, fin du match. Avec cette victoire, Lyon remonte à la 7e place du classement de Ligue 1.