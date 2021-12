François Hollande à Lyon ce mardi pour la sortie de son dernier livre

L'ancien président de la République se rendra à la librairie Decitre Lyon-Bellecour pour dédicacer son dernier livre "Affronter".

A moins de six mois de la présidentielle, François Hollande passe en revue les prétendants déclarés dans la campagne présidentielle "la plus cruciale de la Ve République" et détaille "les défis majeurs que la France doit affronter dans les cinq ans qui viennent" tout en exposant "des solutions originales qui permettront au pays de surmonter les multiples crises qui l'assaillent".

Les Lyonnais pourront aller à la rencontre de l'ancien chef de l'Etat de 16h à 19h.