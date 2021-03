Lyon : François Hollande en visite dans une Petite Cantine solidaire

François Hollande était attendu sous le soleil rhodanien au titre de président de sa fondation "La France s'engage", qui soutient l'initiative des Petites Cantines, un réseau de restaurants collaboratifs. Rapidement, les chargés de communication se sont assurés que la visite à Perrache ne porterait que sur le sujet du jour, douchant les espoirs des médias nationaux d’obtenir une réaction de l’ancien chef d’Etat sur la condamnation la veille de son prédecesseur Nicolas Sarkozy.

Situé au bout de la rue de la Charité, l’établissement des Petites Cantines est l’une des 6 cantines ouvertes en France, dont trois sont localisées à Lyon. Pour s’attabler, là-bas, il faut pénétrer dans l'hôtel du Simplon, certains clients étaient d’ailleurs surpris de croiser François Hollande assis entre Grégory Doucet le maire de Lyon, Bruno Bernard le président de la Métropole ou encore le maire du 2e Pierre Oliver.

Mais en temps normal, c’est plutôt la cuisine qui vibre avec, tous les mardis et mercredis, de nombreuses personnes qui s’y retrouvent pour cuisiner ensemble. "Le tout à base d'invendus", précise Etienne Thouvenot, cofondateur de l’initiative. Les repas sont ensuite vendus à un prix libre, et le surplus distribué à des personnes sans-abri. Au menu ce mardi midi, salade d’endive, ratatouille et compotée de poire finalement remplacée par des sablés. De quoi faire saliver François Hollande : "Vous savez que je suis Normand, j’apprécie les sablés avec des pommes".

Aux fourneaux, juste avant midi, c’est le coup de feu pour les chefs du jours. Au moins hommes et femmes de tous âges s’activent pour composer le menu, la complicité se ressent. "Notre volonté, c’est que ce qu’il se passe aux Petites Cantines se déroule aussi à l’extérieur de nos murs, que notre action soit un élément déclencheur", ajoute Diane Dupré la Tour, autre cofondatrice du projet.

"Et justement, en partant de l’alimentation, on voit qu’il est possible de faire beaucoup de choses", approuvera François Hollande qui a rappelé que sa fondation apporte 300 000 euros d’aides. Un avis également partagé par le maire de la capitale des Gaules, pour qui ces instants "solidaires sont aussi nourrissants pour soi-même, ils se partagent. Et en ce moment, on en dit beaucoup de choses", évoquant la polémique du menu unique dans les cantines lyonnaises. Interrogé sur le sujet, François Hollande jugera que "nous pouvons admettre des menus ainsi composés quand il y a des raisons sanitaires qui peuvent le justifier et pendant un temps très limité mais qu’en même temps, la viande fait partie de l’équilibre alimentaire des enfants".

J.D.