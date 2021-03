François Hollande en déplacement à Lyon ce mardi

L'ancien chef de l'Etat est attendu dans le quartier de Perrache, aux Petites Cantines, un réseau non lucratif de cantines de quartier, Lauréat 2020 de "La France s'engage".

Ces restaurants collaboratifs permettent aux habitants du quartier de se retrouver pour cuisiner ensemble et partager des repas : "Cela privilégie un approvisionnement de produits locaux, bio et en circuit-court. Le prix du repas y est libre et chacun participe à hauteur de ses possibilités. La Petite Cantine a le double objectif de créer du lien social dans un contexte d’isolement et de promouvoir une alimentation responsable".



Après avoir participé à un atelier de préparation des repas, François Hollande échangera avec les bénéficiaires qui viennent les retirer.

La première Petite Cantine a été créée à Lyon en 2016. Puis d’autres se sont ouvertes à Lille et Strasbourg. Avec le soutien de la Fondation "La France s’engage" pendant trois ans, le réseau des Petites Cantines pourront ouvrir 20 nouveaux restaurants sur l’ensemble du territoire national et compter 300 000 bénéficiaires.