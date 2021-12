Son livre, la présidentielle, Lyon, les écologistes : François Hollande se confie à LyonMag

Avant de se rendre à sa séance de dédicaces à Decitre Lyon Bellecour pour son livre Affronter, François Hollande s'est confié à LyonMag. Il est évidemment revenu sur son ouvrage dans lequel il donne plusieurs pistes et propositions comme la légalisation du cannabis. Mais aussi des piques distribuées à l'ensemble de la gauche et de la droite, y compris Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Sans oublier son successeur à l'Elysée. "J’ai voulu traduire qu’Emmanuel Macron a des idées et qu’il change de point de vue selon les interlocuteurs, selon les circonstances. On l’a connu libéral, puis il a puisé dans l’arsenal de la social-démocratie", indique François Hollande.

L'ancien chef de l'Etat est également revenu sur la première année des écologistes au pouvoir à la mairie et à la Métropole de Lyon. "Le contact avec la réalité est toujours nécessaire. Longtemps, ils ont été des accompagnateurs. A eux d’associer toutes les familles politiques à leur programme et d’être en contact avec la population. Quand on vante la démocratie participative, c’est une promesse engageante, il faut être capable de dialoguer et comprendre ce que les citoyens d’une grande Métropole comme Lyon veulent. Et notamment les élus. (…) C’est bien de comprendre que la démocratie a ses exigences".

Difficile pour lui de dire du mal des Verts puisque les socialistes sont leurs alliés dans les deux exécutifs de Grégory Doucet et Bruno Bernard. Mais François Hollande tient pourtant un discours que l'on entendait davantage dans les bouches de Gérard Collomb et David Kimelfeld : "On a besoin d’une Métropole qui crée de la richesse, qui favorise l’implantation des entreprises, qui soit attractive, avec un réseau de transports moderne".

D'ailleurs, François Hollande voyait David Kimelfeld ce mardi. L'ancien président de la collectivité, passé du PS à LREM avant de se faire exclure l'an dernier, est "un homme de valeurs. Si demain pour rebâtir, il faut élargir, j’y suis favorable".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.