OL-OM arrêté : Jean-Michel Aulas "ne veut pas payer pour les autres"

Jean-Michel Aulas s’exprime ce mardi dans les colonnes de L’Equipe. "On a eu un incident grave et on réitère nos vœux de meilleur rétablissement à Dimitri Payet, ainsi que nos excuses, comme je l'ai fait déjà à plusieurs reprises", assure-t-il tout d’abord. "Pour nous, il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais d'expliquer qu'on est dans un cas fondamentalement différent des autres événements de début de saison, qui sont tout aussi intolérables. On voudrait vraiment expliquer pourquoi on ne peut pas être jugés de la même manière. On vient de prendre contre nous une mesure conservatoire, qui est aux antipodes de celles qui ont été prises depuis le début de saison", ajoute le président de l’OL qui "ne veut pas payer pour les autres" alors que des sanctions possiblement lourdes sont attendues le 8 décembre de la part de la commission de discipline de la LFP.

En attendant, l’Olympique Lyonnais est attendu ce mardi après-midi à 14h30 devant le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) afin de contester le match à huis clos prévu ce mercredi contre Reims au Groupama Stadium décidé par la LFP à titre conservatoire. "La solution, c’est de faire la différence entre les incidents individuels et les incidents collectifs. La mesure conservatoire du huis clos contre Reims n’a aucun sens", dénonce Jean-Michel Aulas dans cette même interview.