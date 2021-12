L’OL reste bloqué à Bordeaux (2-2)

Peter Bosz et ses hommes ont tout de suite affiché leurs intentions en début de match. Mais ils ont dû faire face à des Bordelais qui, eux aussi, ont absolument besoin de point avant la trêve internationale. Il était donc logique que les deux équipes mettent de l’intensité dans les dix premières minutes.

A la 9’, ce sont les Girondins qui décrochent la première occasion. Au bout d’un contre, Hwang manque sur un face à face avec Anthony Lopes. Réponse immédiate des Lyonnais qui, à la minute d’après, font frissonner la défense aquitaine. Paqueta est trouvé en profondeur mais bute à son tour sur Benoît Costil.

Décidément, les gardiens s’illustrent puisque Lopes se montre une nouvelle fois impérial face à Hwang à la 12’. Bordeaux pousse au quart d’heure de jeu, mais la défense tient. A la 24’, les hommes de Petkovic se voient refuser un but pour position de hors-jeu.

Les deux équipes continuent de se départager les actions jusqu’à la 30e minute. Shaqiri frappe un corner et vise parfaitement la zone dangereuse. Jason Denayer s’élève un peu plus haut que tout le monde, croise le ballon de la tête et ouvre le score : 0-1.

Seulement six minutes plus tard, les Bordelais répondent par l’intermédiaire d’Ondin. Dans son rôle de renard des surfaces, il profite d’un bon centre d’Elis pour défaire Anthony Lopes : 1-1.

Le match s’emballe : à la 41’, Thiago Mendes hérite du ballon aux 30 mètres. Le milieu défensif brésilien décide de tenter sa chance d’une frappe tendue et très puissante. Il vise parfaitement le côté gauche de la case pour inscrire un superbe but : 1-2.

Juste avant la pause, Jason Denayer s’écroule après avoir mal atterri sur sa cheville qu’on sait fragile. Le Belge sort du terrain et cède sa place à Benjamin Da Silva.

L’OL rentre aux vestiaires avec la possession et l’avantage.

Dans les 15 premières minutes, les Lyonnais se montrent très dangereux mais ne parviennent pas à alourdir le score. Ils le regretteront puisqu’à la 58’, Elis permet aux Bordelais de revenir dans le match en menant un contre rapidement joué. Il profite de la confusion entre Gusto et Guimaraes pour filer au but : 2-2

Les choses se calmeront ensuite, malgré une très nette domination lyonnaise. Les coéquipiers de Lucas Paqueta doivent cependant essuyer les nombreux contres bordelais et jouent parfois avec le feu : un schéma classique depuis le début de la saison.

Le score en restera là jusqu'à la fin du match et un ultime sauvetage d'Anthony Lopes à la dernière minute permet au Gones de repartir avec un point. Avec ce match nul, l’OL reste à la 12e place du classement de la Ligue 1. Certains commenceront à parler de crise.