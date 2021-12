OL : Juninho finalement poussé vers la sortie dès cet hiver ?

Il n'y avait pas de raison que celle entre Juninho Pernambucano et l'Olympique Lyonnais déroge à la règle.

Selon l'Equipe ce mercredi, le directeur sportif brésilien devrait quitter le club dès cet hiver. Juninho avait pourtant déclaré sur RMC qu'il terminerait la saison et qu'il se poserait ensuite la question de rester ou non après trois années à ce nouveau poste. "Pour beaucoup de monde, directeur sportif, tu ne fais pas grand-chose. Mais il y a une fatigue mentale énorme. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n'est pas une menace. On est des adultes. J'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président, l'institution. J'ai de la gratitude, mais j'ai aussi beaucoup donné au club. Il ne faut pas l'oublier non plus. J'ai l'habitude de parler de ce que le club m'a donné, mais je fais aussi beaucoup de choses pour le club. J'ai envie de me reposer un peu", déclarait-il sur l'antenne de nos confrères.

Mais c'est justement à cause de cette annonce inattendue que les dirigeants de l'OL pourraient accélérer son départ.

Alors, Juninho parti en janvier ? Cela pourrait se comprendre si Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot souhaitaient préparer l'avenir et confier la construction de l'équipe professionnelle à une nouvelle personne de confiance. D'autant que les récents résultats du mois catastrophique de novembre - décembre part mal également - imposent un changement radical.

Il ne faut pas oublier non plus que le quotidien l'Equipe entretient une relation tendue avec Juninho et que ce genre d'annonce pourrait venir du clan Aulas-Ponsot plutôt que du Brésilien.

Les prochaines semaines seront décisives pour Lyon. Les supporters ne demandent que cela.