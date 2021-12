Europa League : l’OL, toujours brouillon, finit sur une note mitigée contre Glasgow

Peter Bosz avait pour cela fait tourner et espérait que ce sang frais injecté aiderait l’équipe à se réveiller.

Au Groupama Stadium, ce sont pourtant bien les Ecossais qui ouvraient le score à la 41e minute. Scott Wright mettait le ballon hors de portée de Julian Pollersbeck, bien aidé par la déviation d’un défenseur lyonnais (0-1).

Les ennuis continuaient pour Lyon qui perdait son buteur camerounais Karl Toko-Ekambi sur blessure.

Au retour des vestiaires, l’OL comptait sur la maladresse de Calvin Bassey, le défenseur écossais qui marquait contre son camp, bien aidé par Rayan Cherki, à la 48e minute (1-1).

Le reste de la rencontre, Tino Kadewere et Islam Slimani butaient tour à tour sur Mclaughlin.

Le score en restait là. Ce match nul (1-1) arrangeait finalement tout le monde puisque OL et Glasgow se qualifient pour la suite de la compétition.

" Je pense qu’on a eu une belle réaction en seconde période. On a fait un bon pressing, contrairement à la première mi-temps. On doit tout donner quand on est sur le terrain. On ira à Lille avec le maximum d’envie, pour aller chercher la victoire", réagissait Rayan Cherki au micro d'OL TV. Car oui, les coéquipiers de Léo Dubois ont encore du chemin à parcourir pour retrouver de l'efficacité et de la sérénité. Et cela passera par un déplacement périlleux ce week-end chez le champion de France en titre, Lille.