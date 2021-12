Clap de fin pour une légende de l'OL : Lisandro López prend sa retraite

C'est le coeur serré que les supporters de l'OL ont pu regarder jouer une dernière fois Lisandro López ce samedi. L'Argentin a en effet disputé son ultime match avec son club formateur du Racing Club, basé à Avellaneda en Argentine. Agé de 38 ans, il a décidé de prendre sa retraite.

Arrivé à Lyon en 2009 pour un montant de 24 millions d'euros, un record absolu pour un club français, Lisandro López s'était très vite attiré les faveurs du public de Gerland. Avec ses 82 buts inscrits en 168 matchs et en 4 saisons, Licha fait partie du top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'OL.

Sa combattivité, sa hargne et sa soif de jeu auront marqué à tout jamais les fans de ballon rond. Même s'il n'a gagné "que" la Coupe de France et le Trophée des Champions avec l'OL, il reste dans l'esprit des supporters l'un des leaders emblématiques des Rouges et Bleus, avec une grinta qui aurait peut-être permis au club d'aller plus haut s'il avait joué à la grande époque des titres de champion de France.

"Ohé Ohé Ohé Ohé Licha Licha".